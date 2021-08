PS5 ma con l'SSD di Xbox Series X/S è l'ultimo bizzarro test di Digital Foundry

Gli esperti di Digital Foundry hanno deciso di rispondere a una domanda che, probabilmente, si sono posti alcuni fan: PS5 può funzionare con l'SSD di Xbox Series X/S?

Ebbene, in un nuovo video della redazione britannica, DF ha montato un SSD di Xbox all'interno della console di Sony. Come spiegato nel video più in basso, una volta montata l'unità su PS5, la console riconosce l'SSD come M.2 compatibile e chiede una formattazione.

Tuttavia, durante questo processo, PS5 arriva fino al 13% prima di bloccare la formattazione. In seguito c'è un reset forzato della console con PS5 che, al nuovo avvio, torna a funzionare correttamente.

L'SSD, invece, risulta inutilizzabile dopo il processo. Questo risultato, secondo DF, è stato riscontrato con due diversi SSD di Xbox Series X/S.

In finale, Digital Foundry afferma che l'SSD di Xbox non può funzionare su PS5 e sconsiglia agli utenti di eseguire un test simile, se non vogliono perdere un SSD.

Si tratta solo di un test e, molto probabilmente, in pochi acquisterebbero una Xbox solo per vedere se il suo SSD può funzionare su PS5. Tuttavia, Digital Foundry potrebbe aver risposto alla curiosità di qualche fan e appassionato.

Fonte: Digital Foundry.