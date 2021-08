Rainbow Six Siege Year 6 Collector's Case annunciato da Ubisoft. L'edizione disponibile in sole 7.000 copie

Oltre alla rivelazione di Rainbow Six Siege Operation Crystal Guard, Ubisoft ha svelato anche Rainbow Six Siege Year 6 Collector's Case.

Questa è una speciale edizione da collezione fisica piena di oggetti esclusivi per tutti quei fan che desiderano alcuni cimeli basati sul contenuto dell'anno 6 fino ad oggi.

Il case da collezione dell'anno 6 di Rainbow Six Siege contiene oggetti fisici come una replica ufficiale (1:2) del martello di Sledge ispirata alla versione vista in Rainbow Six Siege, litografie esclusive, una toppa di stoffa ricamata, un portachiavi, un certificato di autenticità che numera ogni copia venduta e altro. Ma ci sono anche oggetti digitali da utilizzare nel gioco, come potete vedere nell'immagine qui sotto:

Rainbow Six Siege Year 6 Collector's Case è disponibile per il preordine sullo store di Ubisoft in questo momento.

La distribuzione dovrebbe iniziare nell'autunno di quest'anno.

Fonte: Gamepur.