Rocket League su PS5 a 120 fps e arrivano anche Ratchet & Clank

Ratchet & Clank ha continuato a comparire in altri giochi dall'uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart. Dopo l'arrivo del duo all'interno di Fall Guys, ritroveremo presto le due mascotte in Rocket League, tramite nuovi accessori in-game, che arriveranno in contemporanea con un aggiornamento che dovrebbe migliorare le prestazioni del gioco su PS5.

Dal 18 agosto, ovvero domani, i possessori PS4 e PS5 potranno mettere le mani su un bundle gratuito contenente accessori recanti l'effigie di Ratchet & Clank, in particolare adesivi per il veicolo Octane, e palloncini che rappresentano entrambi gli eroi. Per recuperarlo, non dovete far altro che connettervi al gioco da una piattaforma PlayStation. Questi accessori possono essere ritirati entro il 3 gennaio 2022.

Su PS5 sarà disponibile anche un aggiornamento, come annunciato sul PlayStation Blog, che offrirà regolazioni nelle modalità di visualizzazione del gioco, quindi troveremo una modalità Qualità e una modalità Performance. La modalità Qualità eseguirà il gioco a 60 fps con risoluzione 4K HDR, mentre la modalità Performance avrà un framerate di 120 fps e una risoluzione di 2688 × 1512 con HDR.

Vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile per PlayStation 5.

