Riot Games avrebbe ingannato i dipendenti non informandoli del loro diritto di parlare di abusi e molestie

Lo sviluppatore di League of Legends, Riot Games è stato accusato dalle autorità di regolamentazione della California che il produttore del gioco non ha adeguatamente informato i suoi dipendenti dei loro diritti di partecipare a un'indagine in corso e a una causa contro la società. Il California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), che ha anche intentato causa contro Activision Blizzard a luglio, ha pubblicato una dichiarazione che afferma come Riot abbia aspettato oltre due mesi a dare l'informazione ai suoi dipendenti sui loro diritti.

A Riot in sostanza è stato ordinato di inviare un avviso ai suoi dipendenti il ​​4 giugno per emettere un promemoria che "consiglia ai lavoratori del loro diritto di parlare liberamente con il governo di pratiche illecite sul posto di lavoro" senza timore di ritorsioni, indipendentemente dalla non divulgazione o accordi transattivi. Il DFEH ha chiesto al tribunale di Riot di chiarire ai suoi dipendenti i loro diritti dopo che l'ente governativo aveva acquisito una serie di accordi transattivi stipulati in passato.

Il DFEH ha dichiarato di essere "allarmato dal linguaggio negli accordi di liquidazione di Riot che suggeriva ai dipendenti di non poter parlare volontariamente e candidamente con il governo di molestie sessuali e altre violazioni". Ha anche detto che c'era un linguaggio che suggeriva che i lavoratori non avrebbero ottenuto eventuale denaro di risarcimento dalla causa.

Contattata, un portavoce di Riot Games ha dichiarato: "vengono inviati avvisi agli ex dipendenti per confermare che gli accordi di licenziamento di Riot non hanno mai vietato in alcun modo di parlare con le agenzie governative".

Fonte: Eurogamer