Steam Deck, Switch e...GPD-XP? Una nuova rivale tra le console portatili

In seguito all'annuncio di Steam Deck di Valve e dopo il continuo successo di Nintendo Switch, sembra proprio che il mercato delle console portatili abbia catturato l'attenzione degli appassionati, che ora possono aspettarsi un altro dispositivo, la console ibrida GPD-XP.

Questo nuovo sistema nasce dalle menti di Shenzhen GPD Technology e, dal punto di vista del design, sembra molto simile all'ibrida della grande N.

Per quanto riguarda le performance, gli sviluppatori di GPD-XP hanno voluto creare un dispositivo in grado di riproporre un'esperienza simile a quella dei PC da gaming, con le dovute differenze per quanto riguarda FPS, risoluzioni e frequenze di clock.

GPD-XP si basa su Android 11 e presenta un processore MediaTek Helio G96, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio per l'archiviazione, una batteria da 7000 mAh e uno schermo da 6,81 pollici.

La console vanta un doppio controller modulare che ricorda i Joy-Con di Switch, con croce direzionale, levette analogiche, trigger e tasti.

Al momento, non sono state fornite informazioni su una data di lancio, sul prezzo e non sappiamo se GPD-XP sarà disponibile in diversi modelli.

Fonte: Xdadevelopers.