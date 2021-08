Tales of Arise su Nintendo Switch? Non è nei piani dello sviluppatore per ora

A Nintendo Switch non mancano di certo i JRPG, tuttavia non possiamo negare che uno in più non farebbe male, soprattutto se si tratta di Tales of Arise. Purtroppo, sembra che Nintendo Switch rimarrà a bocca asciutta poiché Bandai Namco non ha annunciato il suo nuovo titolo per la console ibrida. Tuttavia, poiché la speranza è l'ultima a morire, molti stanno ancora aspettando che Bandai Namco annunci il titolo per Switch e l'azienda ha dato loro una risposta.

Yusuke Tomizawa, il produttore della serie, ha risposto: "Le console che abbiamo annunciato sono le uniche che abbiamo previsto per il gioco", quando gli è stato chiesto se avessero pensato a una possibile versione di Nintendo Switch.

Certo, tutto è possibile. Una versione di Tales of Arise per Switch potrebbe finire per arrivare ad un certo punto, soprattutto vista la popolarità che questo tipo di titoli ha. Ora, secondo le dichiarazioni del produttore, non è qualcosa che possiamo aspettarci troppo presto, ma non sappiamo nemmeno se effettivamente possiamo aspettarcelo ad un certo punto.

Tales of Arise verrà lanciato il 10 settembre e sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. I giocatori PlayStation e Xbox possono provare una demo gratuita a partire da domani.

Fonte: GamingBolt