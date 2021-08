Twelve Minutes: il thriller interattivo con un cast stellare si mostra nel trailer di lancio

Il trailer di lancio per il prossimo thriller interattivo Twelve Minutes è stato da poco pubblicato. Il titolo narrativo nasce da un'idea di Luis Antonio, uno sviluppatore indipendente che in precedenza ha lavorato come artista in studi come Ubisoft e Rockstar Games. Sebbene inizialmente annunciato per il lancio nel 2016, Twelve Minutes è stato rinviato al 2021 con la data di uscita finale del 19 agosto che si avvicina rapidamente.

Descritto come un thriller interattivo, Twelve Minutes porterà i giocatori nel viaggio strabiliante di un uomo che si ritrova bloccato in un loop temporale di dodici minuti. Mentre l'uomo cena con la moglie, la coppia viene avvicinata da un agente di polizia che irrompe nella loro casa per arrestare la moglie. Questo evento iniziale fa sì che il marito venga catturato in un loop temporale, costringendolo a rivivere ripetutamente l'evento fino a quando non riesce a trovare un modo per cambiare il risultato. L'avventura è giocata da una prospettiva dall'alto verso il basso, il che consente ai giocatori di studiare l'ambiente circostante mentre tentano di uscire dal loop. L'esperienza basata sulla narrazione è anche notevole per il suo cast di voci costellato di stelle, composto da icone di Hollywood come Daisy Ridley, James McAvoy e Willem Dafoe.

Il publisher Annapurna Interactive ha pubblicato un trailer di lancio per Twelve Minutes che fornisce uno sguardo più chiaro sulla premessa del gioco. Nel trailer, il protagonista giocabile tenta di spiegare a sua moglie che è stato bloccato all'interno di un loop temporale. Vengono quindi mostrati più scenari diversi, che suggeriscono i numerosi modi in cui le azioni del giocatore possono influenzare la progressione del ciclo. Tra questi eventi ci sono ripetuti scontri con l'agente di polizia che fa irruzione nell'appartamento della coppia, accusa la moglie di omicidio e inevitabilmente picchia a morte il protagonista.

La fantastica premessa di Twelve Minutes e l'impressionante cast vocale sono bilanciati dalla narrativa intima e dalla portata "limitata" del gioco. Un'anteprima di Twelve Minutes rivela che l'intero thriller di Luis Antonio si svolge all'interno di un unico appartamento di tre stanze, dando ai giocatori la possibilità di familiarizzare sempre di più con l'ambiente circostante. Raccogliere vari oggetti e apprendere nuove informazioni attraverso il dialogo sono le chiavi per sopravvivere alle intense situazioni di Twelve Minutes, quindi giocare attraverso più loop temporali è utile per imparare i dettagli. L'apprendimento di nuove informazioni in un ciclo consentirà quindi al giocatore di utilizzare nuove opzioni di dialogo nel ciclo successivo, consentendo loro di approfondire sempre più le storie della moglie e degli agenti di polizia. Mentre il gameplay del loop temporale è apparso in molti giochi, il progetto di Antonio si distinguerà concentrandosi sull'intimità narrativa e sull'esplorazione.

Twelve Minutes uscirà il 19 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S e Microsoft Windows.

Fonte: Screenrant.