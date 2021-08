Xbox Game Pass: i tanti ottimi giochi in arrivo nella seconda metà di agosto

Come al solito, anche questa seconda metà di agosto vede l'arrivo di una serie di nuovi giochi all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Alcuni di questi sono già disponibili, mentre altri arriveranno tra poco tempo. Vediamoli insieme.

Humankind (PC) si unisce oggi al servizio come titolo al day one insieme ai giochi EA Play Need for Speed ​​Heat (Cloud), Star Wars Battlefront II (Cloud) e Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud).

Saranno seguiti da Recompile (Cloud, Console e PC), Train Sim World 2 (Cloud, Console e PC) e Twelve Minutes (Cloud, Console e PC) il 19 agosto, prima di Psychonauts 2 (Cloud, Console e PC) il 25 agosto e Myst (Cloud, Console e PC) il 26 agosto.

Oltre a questo sono stati aggiunti i controller Touch sul fronte mobile a diversi giochi: Hades, Bloodroots, Farming Simulator 19, Going Under, Need for Speed Heat, Peggle 2, Psychonauts, Wasteland 2, Wastelands 3 e Wastelands Remastered.

Come sempre, un piccolo gruppo di giochi verrà eliminato da Xbox Game Pass: questa volta i giochi che lasceranno il servizio dal 31 agosto sono Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21 e Stranger Things 3: The Game.

Fonte: Xbox