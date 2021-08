Abandoned per PS5 parla il papà di God of War: 'Hideo Kojima? Sono sicuro al 90% che sia coinvolto'

David Jaffe, papà di God of War e Twisted Metal, crede che Hideo Kojima sia sicuramente dietro Abandoned.

Su Twitter nel fine settimana, Jaffe ha sottolineato che uno sviluppatore indipendente come Blue Box Game Studios non metterebbe mai al rischio il proprio gioco come sta succedendo. Jaffe, quindi, pensa che Kojima faccia parte del progetto in qualche modo perché quando la verità sul suo coinvolgimento verrà finalmente fuori, i fan saranno pronti a perdonarlo.

Ufficialmente, Abandoned è uno sparatutto/survival esclusivo per PlayStation 5. Alcuni lo hanno collegato a Silent Hill o credono che Hideo Kojima abbia qualche ruolo segreto nello sviluppo. Rumor hanno persino suggerito che Blue Box Game Studios sia in realtà una copertura per Kojima.

Al momento, il titolo è avvolto nel mistero e anche Shuhei Yoshida di Sony "non ha idea" di cosa sia Abandoned.

Another way you KNOW this is Kojima.



A small indie dev would not do this sort of bait and switch.



Kojima will be forgiven for it; but what the app just showed? Man, a small dev would never take such a troll-y risk.



Kojima involved: 90% sure. pic.twitter.com/Xdrt3aZYOz — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) August 13, 2021

Dopo un leggero rinvio, l'app Abandoned: Realtime Experience è ora disponibile per il download su PlayStation Store. Pesa circa 5 GB e presenta solo pochi secondi di un personaggio misterioso e un pavimento in legno scricchiolante. Molti fan hanno aspettato tutto questo tempo solo per pochi secondi. Come ha detto Jaffe, nessun altro sviluppatore correrebbe un rischio simile.

