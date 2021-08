Aliens Fireteam Elite: nuovi dettagli su stagioni, upgrade next-gen, microtransazioni e non solo

Se Alien è una saga nata nel cinema, non dobbiamo dimenticare che è molto presente anche nel mondo dei videogiochi. Così, anni dopo il survival horror Alien: Isolation, il franchise si sta ora dedicando all'azione hard-core con Aliens: Fireteam Elite, un gioco sviluppato da Cold Iron Studios.

Per l'occasione Matt Highison, direttore creativo del gioco, su Twitter ha condiviso qualche dettaglio in più: apprendiamo quindi che ci sarà un sistema di stagioni completamente gratuite, di cui "nessuna microtransazione o lootbox farà parte", che il gioco in single player offline sarà possibile e che chi acquisterà il titolo su PS4 e Xbox One potrà accedere all'upgrade PS5/Xbox Series senza spendere un euro in più.

Ricordiamo che il titolo permette di giocare in co-op per formare squadre di massimo tre giocatori, che dovranno affrontare ondate crescenti di Xenomorfi in luoghi presi direttamente dalla serie: si tratta dunque di cinque classi di soldati, undici specie di alieni, trenta armi e settanta pezzi di equipaggiamento al lancio.

for Aliens gets you:

*FREE gameplay Season updates

*FREE next-gen console upgrades (4K/60fps)

*Offline solo play available (3 player co-op online)

*No pay2win microtrans or lock boxes

*Blast Xenos in the face

*Laugh as your friends fall to acid damage#AliensFireteamElite pic.twitter.com/0TBMA01U2b — Higgs (@MattHighison) August 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Aliens: Fireteam Elite sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 24 agosto.

Fonte: GamingBolt