Assassin's Creed invade Watch Dogs: Legion con la letale assassina Darcy

Assassin's Creed sta arrivando su Watch Dogs: Legion in grande stile, con un nuovo trailer che mostra un nuovo membro giocabile della Confraternita degli Assassini equipaggiato con la lama nascosta tipica dell'ordine.

Il trailer mostra il nuovo futuristico assassino, Darcy, che si fa strada furtivamente attraverso Londra mentre mostra ad alcune guardie ignare quanto possa essere letale la sua lama nascosta.

Darcy sarà disponibile per i possessori del season pass di Watch Dogs: Legion e sarà giocabile nel gioco principale o online per quella che Ubisoft chiama "l'ultima esperienza di Watch Dogs: Legion basata sulla furtività".

Mentre Darcy sarà esclusiva del pass stagionale, altri contenuti in arrivo come parte dell'aggiornamento del 24 agosto saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori. Sono state aggiunte due nuove missioni storia, nuove modalità PvP e una nuova modalità zombie indipendente chiamata Watch Dogs: Legion of the Dead.

Nonostante l'imminente arrivo di Darcy, il produttore di Watch Dogs: Legion, Lathieeshe Thillainathan, ha dichiarato lo scorso ottobre che l'apparizione di un personaggio di Assassin's Creed in Watch Dogs non significa che i due franchise siano canonicamente collegati, ma il crossover è "solo per divertirsi davvero e costruire un personaggio fortemente ispirato da Assassin's Creed."

Fonte: Gamespot.