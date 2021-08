Biomutant ha venduto 1 milione di copie. Ricoperti i costi di sviluppo una settimana dopo il lancio

Sulla scia della notizia che Outriders potrebbe non essere arrivato in pari nonostante le vendite fino a 3 milioni di unità, arriva la conferma che Biomutant ha ricoperto i costi di sviluppo una settimana dopo il lancio con vendite di 1 milione di unità.

Biomutant, sviluppato dallo studio svedese Experiment 101, è stato lanciato il 25 maggio e ha venduto più di 1 milione di copie, ha affermato la società madre Embracer Group in un report finanziario pubblicato di recente.

"L'intero investimento nello sviluppo e nel marketing, nonché il costo di acquisizione per Experiment 101 e l'IP, è stato recuperato entro una settimana dal lancio", ha affermato Embracer.

Il publisher THQ Nordic (di proprietà di Embracer) ha acquisito Experiment 101 nel novembre 2017, rilevando lo studio e i diritti di proprietà intellettuale di Biomutant.

Embracer ha descritto le vendite di Biomutant come "in linea con le aspettative del management".

Biomutant sembra aver fatto abbastanza bene quindi, il che è in netto contrasto con il tono di ieri dello sviluppatore di Outriders, People Can Fly. Lo studio polacco ha affermato che può solo presumere che Outriders non sia riuscito a raggiungere il pareggio perché, sostiene, Square Enix non ha ancora emesso un pagamento per le royalty (commissione pagata sui profitti dopo che Square Enix ha recuperato il suo investimento). Sorprendentemente, PCF ha accusato Square Enix di non aver fornito alcuna informazione di vendita per il proprio gioco.

Nel frattempo, Embracer ha annunciato che il successo indipendente Valheim ha venduto altri 1,1 milioni di unità tra aprile e giugno, il che significa che ora ha venduto oltre 8 milioni di copie dal lancio.

Iron Gate, il piccolo studio dietro Valheim, ha ampliato il suo team fino a un totale di otto membri e sta lavorando a un piano a lungo termine per supportare e sviluppare ulteriormente l'IP, ha affermato Embracer.

E infine, Embracer ha annunciato di aver acquisito altri tre studi. Questa volta si tratta di Demiurge Studios, Fractured Byte e SmartPhone Labs attraverso la sua sussidiaria Saber Interactive.

Fonte: Eurogamer.net.