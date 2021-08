Civilization VII praticamente confermato. Firaxis lo starebbe sviluppando

Sembra probabile che Firaxis stia iniziando a lavorare su Civilization 7, sulla base di un annuncio di lavoro per un narrative lead.

Come notato da PC Gamer, l'annuncio di lavoro per la posizione presso Firaxis suggerisce che Civilization 7 è quasi certamente in sviluppo.

La descrizione del lavoro menziona che il candidato prescelto lavorerà al prossimo "titolo strategico AAA" di Firaxis e si richiede qualcuno che "capisca i giochi di strategia e la narrazione al loro interno".

Ancora più significativo, l'annuncio suggerisce che sarebbe un ulteriore vantaggio se i candidati avessero "conoscenza e passione per la storia del mondo".

Poiché il franchise di Civilization è un gioco di strategia AAA in cui i giocatori guidano la loro civiltà attraverso la storia, sembra certo che Firaxis si stia preparando a lavorare sul prossimo gioco di Civilization.

Queste informazioni arrivano mesi dopo che Firaxis ha pubblicato l'aggiornamento finale per Civilization 6, che ha aggiunto tre nuove unità, due nuove mappe e modifiche a varie civiltà su tutta la linea.

All'inizio di agosto, sono emersi ulteriori dettagli su un presunto titolo Marvel non annunciato in sviluppo presso Firaxis. Le informazioni aggiornate affermano che il gioco non includerà alcun personaggio Marvel esistente e si concentrerà sugli "elementi soprannaturali dell'universo Marvel". Secondo quanto riferito, i giocatori saranno in grado di personalizzare i membri della propria squadra in modo simile a ciò che è attualmente possibile nel franchise di XCOM.

Fonte: NME.