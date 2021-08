Cyberpunk 2077 è irrecuperabile agli occhi di molti fan? Livestream e update sembrano una delusione continua

Ieri alcuni sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno trasmesso un live stream sul canale Twitch ufficiale di CD Projekt Red per fornire una panoramica sulla prossima patch 1.3 e sui nuovi contenuti che lo studio prevede di rendere disponibili gratuitamente. Come la maggior parte delle cose che hanno a che fare con il gioco notoriamente pieno di problemi, tuttavia, lo streaming ha deluso i fan che volevano qualcosa in più.

Cyberpunk 2077 è stato lanciato lo scorso dicembre con una clamorosa ondata di critiche. Molti ritenevano che il prodotto finale, senza dubbio ostacolato dal dover girare su console più vecchie, fosse fondamentalmente non pronto a livello tecnico e, quindi, non si è nemmeno avvicinato all'elevata esperienza promessa dagli sviluppatori nel ciclo pre-lancio (durato parecchi anni).

Ciò ha costretto CD Projekt Red a offrire rimborsi, mentre PlayStation Store ha ritirato il titolo dalla vendita.

Da allora, CD Projekt Red ha pubblicato diverse piccole patch per affrontare i problemi di prestazioni di Cyberpunk 2077, ma rimane un "segno nero" sulla reputazione dello studio.

"Questo è il nostro primo streaming di questo tipo", ha affermato il senior quest designer Patrick Mills. "Dal lancio, come tutti voi saprete, le cose non sono andate esattamente come previsto, quindi stiamo sperimentando questo. Sappiamo che non ci sono state molte comunicazioni da parte nostra su cosa sta succedendo con il progetto, a che punto siamo con le cose e perché le cose stanno impiegando così tanto tempo ad arrivare. Questo è il nostro tentativo di provare a risolvere la situazione".

"Abbiamo imparato la lezione sul non parlare prima che le cose siano finite", ha aggiunto.

Dopo aver descritto in dettaglio alcuni dei cambiamenti in arrivo nella prossima patch di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori hanno visualizzato in anteprima alcune delle "piccole" offerte di contenuti scaricabili che la patch includerà. E, a quanto pare, hanno lasciato molto a desiderare. Sostanzialmente si tratta di un paio di nuove giacche, una nuova auto e un look alternativo per Johnny Silverhand.

Gli spettatori hanno criticato la trasmissione e due dei principali punti dolenti sembravano riguardare la generale mancanza di informazioni lungimiranti, in particolare per quanto riguarda i porting di nuova generazione e la prima grande espansione.

Cyberpunk 2077 ha deluso parecchio i giocatori e dopo il lancio problematico i fan sembrano "scottati". Per questo motivo l'utenza sembra avere meno fiducia in CDPR.

