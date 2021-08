Dying Light 2: Stay Human sarà alla Gamescom con un evento Dying 2 Know su parkour e combattimento

Techland è lieta di presentarvi il nuovo Dying 2 Know - Edizione gamescom, il 3° episodio della webserie originale che permette ai giocatori di immergersi nel mondo di Dying Light 2: Stay Human. Dettagli e video nel comunicato ufficiale.

Nel corso dell'episodio speciale gamescom, condotto da Tymon Smetkała, lead game designer, e trasmesso in diretta streaming dal gamescom Studio in collaborazione con IGN, il 26 agosto alle 20:00 CEST il team di sviluppatori svelerà più dettagli riguardo al sistema di parkour e di combattimento, mostrando un trailer del gioco e molto altro ancora.

Il parkour è un elemento chiave di Dying Light 2 Stay Human e questo episodio spiegherà dettagliatamente come usarlo in maniera creativa per migliorare lo stile di gioco ed esaltare il sistema di movimenti, così avanzato e realistico, del mondo di Dying Light 2, e come aggiungere complesse mosse di parkour al combattimento.

In Dying Light 2 Stay Human i giocatori scopriranno in che modo usare le possenti mani e gambe di Aiden come armi, inoltre verrà loro presentato un incredibile arsenale di strumenti letali per sopravvivere contro gli infetti e le altre persone. Questo episodio svelerà quali sono state le fonti d'ispirazione per le armi disponibili nel gioco, presenterà i numeri relativi alle modalità parkour e combattimento in Dying Light 2 e spiegherà più nel dettaglio il sistema delle fazioni.

Il nuovo episodio di Dying 2 Know Edizione gamescom vi permetterà di capire meglio le differenze di combattimento contro infetti e umani, fornendo ulteriori dettagli sul sistema di combattimento, così creativo e coinvolgente.

Techland svelerà maggiori dettagli riguardo a TechlandGG (Gamers and Goodies) e alla prossima gara di cosplay UGC. TechlandGG è una comunità in espansione che connette i giocatori e permette loro di scoprire tutti i titoli di Techland, a cominciare da Dying Light e Dying Light 2 Stay Human.

Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 7 dicembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S