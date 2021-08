Fortnite copia Among Us con la nuova modalità 'Impostori'? Il team di Innersloth dice la sua

L'aggiornamento di Fortnite di questa settimana ha portato con sé una nuovissima modalità di gioco chiamata Impostori, il cui scopo è sradicare i due che non fanno parte di un gruppo di dieci giocatori. La squadra di otto deve cercare di capire chi sono gli impostori mantenendo un'area chiamata "Il Ponte". Nel frattempo, i due impostori hanno il compito di eliminare gli altri otto giocatori prima di essere presi di mira.

Come probabilmente avrete già capito, Impostori ha molto in comune con Among Us. Così tanto, infatti, che molti avrebbero potuto credere che fosse un crossover con il gioco indie di successo. Non è così, come confermato dalla direttrice della community Among Us, Victoria Tran.

Attraverso Twitter, Tran ha espresso la sua opinione: "Sarebbe stato davvero, davvero bello collaborare...va bene, le meccaniche di gioco dovrebbero essere condivise, ma per lo meno anche temi o terminologia diversi rendono le cose più interessanti. Mi viene quasi da dire 'che senso ha creare le nostre storie/contenuti?'". Non solo il termine Impostori è stato preso da Among Us, ma anche l'opzione per escludere altri giocatori, nonché la capacità di sabotare il lavoro svolto dalla squadra di otto. Anche Adriel Wallick di Innersloth ha reagito alla nuova modalità con un meme, lasciando intendere la delusione di vedere una loro creazione presa da Epic Games.

like game mechanics fine, those shouldn't be gatekept, but at the very least even different themes or terminology makes things more interesting? ? — Victoria Tran ? (@TheVTran) August 17, 2021

i think it's just hitting me particularly hard today cause of all the bf dungeon stuff, plus this, and it hits so weirdly personal because it feels exactly like being a woman/POC in tech. it feels like a powerless "lol what's the point anymore" of making our own stories/content — Victoria Tran ? (@TheVTran) August 17, 2021

Anyway - just feeling pretty bummed today.



Everything in the world was already feeling insurmountable, so this was just another fun reminder of how tiny we all really are. — Adriel Wallick (@MsMinotaur) August 17, 2021

Sebbene Epic sia stata portata in tribunale da più parti ed accusata di aver utilizzato le loro creazioni in Fortnite senza autorizzazione, questo particolare esempio sembra molto strano. Fortnite ha avuto tanti crossover con altri giochi e programmi TV. Chiaramente, il team dietro Among Us sarebbe stato molto contento a lavorare insieme alla nuova modalità, ma ciò non è accaduto.

