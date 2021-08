Fortnite vs Among Us tante critiche con Epic accusata di plagio per la modalità 'Impostori'

I membri del team di sviluppo di Among Us hanno notato pubblicamente le somiglianze tra il loro gioco e l'ultima modalità di Fortnite.

La nuova modalità Impostori, che è stata annunciata ieri ed è ora disponibile, ha attirato l'attenzione per l'utilizzo di una serie di idee precedentemente viste in Among Us.

La modalità si svolge in un grande ambiente multi-room chiamato The Bridge, ed è giocata da 10 giocatori: 8 agenti e 2 "Impostori".

Gli agenti devono svolgere compiti mentre gli impostori devono cercare di ucciderli senza essere identificati. I giocatori quindi si riuniscono per discutere su chi potrebbero essere gli Impostori e quindi scelgono di votarli.

Il programmatore di Among Us, Gary Porter, ha parlato su Twitter delle somiglianze tra la mappa della modalità Impostors e The Skeld, la mappa originale di Among Us

L'utente Twitter Stephen Parker ha modificato le immagini di confronto di Porter per mostrare quanto siano simili le mappe dei due giochi, disegnando linee colorate che mostrano come ciascuna delle stanze è collegata.

"Ecco il punto, non abbiamo problemi con l'aggiunta di meccaniche/gameplay simili in altri giochi, l'industria lo ha sempre fatto. Anche il concetto di Among Us non è nuovo, è Werewolf/Mafia. Ma quello con cui abbiamo problemi è come lo fa Epic", ha aggiunto.

I haven't been tweeting much recently because I've been working so hard on upcoming content for Among Us. So it feels weird to be compelled to tweet again because of stuff like this. — Gary Porter (@supergarydeluxe) August 17, 2021

And as Gary said, they flipped "Medical and Electric", connect "security with Cafeteria", maybe add 2 more rooms near the top, remove "Admin". But the layout is almost identical. — Stephen N. Parker (@PeterNStrange) August 17, 2021

Questa non è la prima volta che Fortnite è stato accusato di prendere in prestito idee. Gli sviluppatori della modalità Battle Royale hanno dichiarato apertamente che il team si è ispirato ad altri giochi battle royale, in particolare PlayerUnknown's Battlegrounds.

"Amiamo i giochi Battle Royale come PUBG e pensavamo che Fortnite sarebbe stato un'ottima base per la nostra versione", ha detto il direttore creativo Donald Mustard nel 2017 poco prima del lancio della modalità.

Fonte: VGC.