Fortnite in arrivo Morty da Rick and Morty e Will Smith per un nuovo leak

Fortnite non ha ancora finito con i crossover. Grazie a un gruppo di affidabili leaker, ora sappiamo di quattro nuove collaborazioni in arrivo nel popolare battle royale di Epic.

Il più rilevante di questi crossover è probabilmente Morty di Rick and Morty. Rick Sanchez è stato già portato su Fortnite, quindi ha senso che anche Morty trovi spazio nel gioco.

I leaker hanno anche rivelato la prima skin di Will Smith. Mentre l'attore ha dozzine di ruoli alle spalle, l'outfit di Fortnite sarà quello di Bad Boys, in cui l'attore ha interpretato il detective Mike Lowrey in una serie di film tra il 1995 e il 2020. Un quarto film è attualmente in produzione presso Sony Pictures.

È previsto anche l'arrivo della star di Tik Tok Janky e di una skin di Tyler Rake, il personaggio principale di Extraction di Netflix.

The skin model for a currently unknown skin can be found in the Free Guy files!



The codename for this skin is "Dusty".. ? pic.twitter.com/6Wyky4kyoC — Shiina (@ShiinaBR) August 13, 2021

I crossover di Fortnite sono sempre oggetto di speculazioni, ma Epic sembra ancora in grado di tenerne alcuni nascosti di tanto in tanto. Questa settimana è stata rivelata la prima skin di Wonder Woman. Nelle patch note 17.40 è stato annunciato il debutto della nuova modalità Impostori.

