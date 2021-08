Free Guy è così legato ai videogiochi da nascondere gergo da giocatori andato perso anni fa

Free Guy, distribuito dalla Disney lo scorso venerdì, è diretto da Shawn Levy (Real Steel) e ha come protagonista Ryan Reynolds nei panni di "Guy", un personaggio non giocabile che vive nel mondo immaginario di Free City. Mentre il film si sforza di essere pertinente con riferimenti a franchise popolari come Grand Theft Auto e presenta cameo di famosi streamer come Imane "Pokimane" Anys e Seán "Jacksepticeye" McLoughlin, ha un interessante riferimento anche nel suo titolo.

A quanto pare, il titolo del film stesso è in realtà un riferimento al gergo dei giocatori che non è più utilizzato. La frase "Free Guy" significa "una vita in più" o "una vita extra".

Polygon ha contattato alcune persone che hanno espresso familiarità con il termine e tutti hanno detto che ricordano che Free Guy è stato usato per riferirsi a "una vita aggiuntiva".

Con l'uscita di nuovi giochi, nuovi modi di interagire con essi diventano più popolari e nuovi meme e terminologie possono svilupparsi rapidamente, come la crescente importanza di termini come "metaverso", usato per descrivere giochi come Fortnite.

