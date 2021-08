Ghost of Tsushima Director's Cut: trailer di lancio dell'attesa riedizione

In previsione dell'uscita il 20 agosto, ecco il launch trailer di Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5. Questa nuova edizione non include solo il gioco originale e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino a oggi, ma anche una nuova avventura, ambientata sull'isola di Iki.

In questa nuova storia, Jin si recherà sull'isola per indagare sulle voci di una presenza mongola. Ben presto, però, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi che lo colpiranno molto da vicino e che lo costringeranno a rivivere alcuni momenti traumatici del suo passato.

Questa nuova versione godrà di funzionalità esclusive per PS5, come miglioramenti all'audio 3D, opzioni di risoluzione in 4K e 60 FPS, e altro. Inoltre, trasferimento dei progressi dalla versione precedente e diversi aggiornamenti, in particolare alla gestione dell'inventario e delle abilità, oltre che alla modalità Legends.

La Director's Cut sarà disponibile sia come titolo stand-alone che come upgrade dalla versione precedente, a pagamento.