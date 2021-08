Leggende Pokémon: Arceus in un nuovo trailer tra combattimenti rinnovati, esplorazione e molto altro

Il Pokémon Presents di oggi ci ha permesso di dare un'occhiata da vicino al futuro dell'universo Pokémon e a ciò che possiamo aspettarci dai prossimi videogiochi dedicati agli amati mostriciattoli. Uno dei protagonisti assoluti è stato ovviamente Leggende Pokémon: Arceus, nuovissimo capitolo che sotto tanti punti di vista sembra una sorta di punto d'unione tra Pokémon, Zelda: Breath of the Wild e Monster Hunter.

Durante l'evento di oggi The Pokémon Company ha condiviso un nuovo trailer che ci permette di immergerci nella regione di Hisui. Il trailer ha mostrato diverse ambientazioni tra spiagge, foreste e cime innevate con l'esplorazione che si presenta come un elemento chiave e che farà ampio uso dei pokémon stessi per planare da un'altura o per attraversare uno specchio d'acqua. C'è spazio anche per dello stealth nell'erba particolarmente alta fino a incontrare dei pokémon particolarmente aggressivi.

La storia si collega proprio a questo aspetto dato che i pokémon hanno misteriosamente degli occhi rossi che corrispondono a un comportamento particolarmente ostile. Il gioco si concentra sul Galaxy Expedition Team e presenta personaggi come il Professor Laventon, Captain Cyllene e Commander Kamado.

Esplorando dovremo lanciare manualmente le Poke Ball per catturare le creature selvatiche e avremo a che fare con pokémon che reagiranno in maniera diversa di fronte alla nostra presenza. Per iniziare una battaglia dovremo lanciare una Poke Ball contenente un nostro pokémon vicino a un pokémon selvaggio. Sullo schermo comparirà una sorta di tabella che segnalerà i turni della battaglia e in questo senso le creature più veloci potrebbero avere dei vantaggi derivanti da attacchi multipli ma inevitabilmente meno potenti

Nella presentazione sono stati mostrati pokémon come Wyrdeer, Basculegion, Braviary e Growlithe e grande enfasi è stata posta sulla diversità di questo nuovo gioco. Un nuovo approccio maggiormente votato verso derive da action RPG più puro.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile il 28 giugno 2022 in esclusiva per Switch. Questa nuova incarnazione sotto tanti aspetti diversissima vi convince? Era la rivoluzione di cui tanto c'era bisogno?

Fonte: GameSpot