Level Up - Rome Developer Conference ospiterà il prestigioso Nordic Game Discovery Contest

Il Level Up - Rome Developer Conference (WWW.lvlup.it), che si terrà online dal 21 al 23 settembre, è lieto di annunciare che ospiterà un girone di qualificazioni per il prestigioso Nordic Game Discovery Contest (NGDC), nel 2021 alla sua Quinta Edizione.

Durante il Level Up - Rome Developer Conference tre team selezionati da una giuria di esperti del settore (publisher, giornalisti, sviluppatori etc) si sfideranno in una sorta di scontro a suon di pitch e presentazioni dei loro progetti durante l'evento di chiusura dell'edizione 2021 del Level Up - Rome Developer Conference.

Il team che avrà conquistato l'attenzione dei giudici si aggiudicherà la possibilità di gareggiare per la finale assoluta che si terrà in occasione del Nordic Game 2021.

Se siete degli sviluppatori interessati a inviare la candidatura del vostro progetto le iscrizioni chiudono il 9 settembre.

Sul sito di Level Up, nella sezione appositamente dedicata al contest, troverete il regolamento e tutte le informazioni necessarie per poter partecipare.

Sicuramente la presenza di un appuntamento di questo tipo non può che essere motivo di vanto per l'evento romano organizzato da AIV (Accademia Italiana Videogiochi)