Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente: trailer e tutte le novità dei remake

Per quanto il gioco in larga parte più atteso dai fan sia Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Presents ha dedicato ampio spazio anche al doppio remake in arrivo su Switch entro la fine del 2021. Stiamo ovviamente parlando di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

Com'è facilmente intuibile le due riedizioni vogliono migliorare i giochi dal punto di vista visivo e tecnico ma il progetto non si ferma qui. Ci saranno infatti una manciata di novità rispetto al passato. Si potrà, per esempio, personalizzare gli outfit del nostro personaggio come avviene nei giochi più recenti oltre alla possibilità di modificare gli effetti che si presentano quando un Pokémon esce dalla sua Pokéball.

L'area definita Grand Dungeon, una sorta di labirinto sotterraneo esplorabile per andare a caccia dei pokémon più rari di Sinnoh, sarà un elemento importantissimo del gioco. Qui si trova anche una base segreta e personale che può anche essere personalizzata. Sarà possibile inserire statue diverse e in base a quelle scelte i pokémon dell'area varieranno di conseguenza.

Ulteriore tassello di questa riedizione le battaglie online "in tempo reale con gli allenatori provenienti da ogni parte del mondo".

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili per Switch il 19 novembre di quest'anno.

Fonte: Kotaku - Polygon