PS5 è la console più venduta in UK anche a luglio. Switch e Xbox Series X/S al secondo e terzo posto

Stando agli ultimi dati di vendita in UK, PS5 e Xbox Series X/S rimangono molto popolari, con entrambi i dispositivi che continuano a esaurirsi otto mesi dopo il lancio.

In totale, nelle quattro settimane terminate il 31 luglio sono state vendute 146.000 console, con un calo del 21% rispetto alle quattro settimane precedenti (dati GfK). PS5 ha venduto all'incirca lo stesso numero di unità del mese precedente ed è stata la console più venduta di luglio. Nintendo Switch ha avuto un mese leggermente più debole, mentre la carenza di scorte ha fatto sì che Xbox Series X/S abbia subito un calo maggiore ed è al terzo posto.

Nel complesso, le vendite di hardware per i primi sette mesi del 2021 sono aumentate del 32% rispetto all'anno precedente.

In termini di accessori, nel mese di luglio sono stati venduti 578.974 controller, cuffie da gioco, custodie e altre periferiche, in calo del 21% rispetto al mese precedente e del 18,6% rispetto a luglio dello scorso anno (dati GfK).

PS5 sales were flat in July vs June. Switch down slightly, Xbox stock was hard to come by... Skyward Sword Joy-cons were the No.3 best-selling accessory behind the DualSense White and DualSense Black https://t.co/08CEZgfsF5 — Christopher Dring (@Chris_Dring) August 18, 2021

Gli accessori più venduti sono ancora una volta il DualSense Wireless Controller White e Black (rispettivamente al n.1 e n.2). Lo sfidante più vicino è la nuova edizione speciale Skyward Sword Joy-Con di Nintendo Switch, che debutta alla posizione numero 3 delle classifiche.

Fonte: Twitter.