PS5 in arrivo un SSD da 8 TB e il prezzo è (inevitabilmente) da capogiro: quasi $2000

La società TeamGroup ha annunciato il lancio del suo nuovo SSD T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series, affermando che il nuovo SSD è stato creato appositamente per essere utilizzato come espansione di archiviazione per la console PlayStation 5 ed è completamente ottimizzato. Il supporto per l'utilizzo di SSD M.2 sulla console di Sony è ora disponibile per gli utenti che partecipano al programma di test del firmware PS5 e arriverà per tutti prossimamente.

Il nuovo SSD è basato sul formato M.2 2280, ha un'interfaccia PCI Express 4.0 x4, con 4TB o 8TB di capacità di storage e compatibilità con il protocollo NVMe 1.4. L'unità SSD T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series offre velocità di lettura e scrittura fino a 7.400 MB/s e 7.000 MB/s, rispettivamente. Inoltre, viene fornito con un dissipatore di calore in grafene bianco per non entrare in conflitto con l'aspetto generale della PS5.

Ma veniamo al prezzo: TeamGroup afferma che l'SSD sarà disponibile da ottobre di quest'anno a $ 899,99 per il modello da 4 TB e $ 1,999,99 per il modello da 8 TB. Insomma, queste unità di certo non hanno un prezzo molto abbordabile, ma offrono comunque una grande capienza.

