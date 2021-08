Shining Force: Heroes of Light and Darkness stupisce i fan nel primo trailer gameplay

In SEGA hanno molte saghe "dormienti", quindi non sorprende che a poco a poco vengano resuscitate grazie ad accordi con società esterne. È il caso di Shining Force, con l'ultimo capitolo, Shining Force Feather, uscito su Nintendo DS nel 2009.

Ora sappiamo che il gioco sta per tornare con un nuovo titolo per dispositivi mobile: gli sviluppatori sono Hive, un team situato nella terra del sol levante che fa parte dell'editore sudcoreano Vespa, il quale ha acquisito i diritti per lanciare i giochi mobile del franchise, a partire da un nuovo titolo, Shining Force: Heroes of Light and Darkness.

Questo titolo sarà lanciato nel 2022 in tutto il mondo ed ora è stato mostrato un primo trailer, che non solo calma i possibili timori che potrebbero esserci per la "distruzione" di un altro franchise classico nel mercato mobile, ma aumenta anche l'hype in grande stile visto quanto è bello il progetto. Sprite di alta qualità, scenari dettagliati e animazioni spettacolari per gli attacchi sono solo alcuni degli elementi che spiccano di più e che vengono accolti con entusiasmo, a giudicare dai commenti dei fan sotto al trailer.

Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli su questo titolo.

