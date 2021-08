Snake in un mondo di lana, Transformers incontra Metroid e altre potenziali gemme nascoste

Non solo titoli AAA di grande successo: sul web si nascondono interessanti chicche indie che andrebbero giocate almeno una volta nella vita. A tal proposito, il sito Polygon torna con alcuni titoli sconosciuti che però potrebbero interessare chi apprezza il panorama degli indie. Il primo titolo tra questi si chiama Temple of Snek ed è uno Snake fatto all'uncinetto che cresce di dimensioni divorando le persone: per uscire dal tempio tuttavia dovrete risolvere anche diversi enigmi. Il gioco è in accesso anticipato su Steam.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Passiamo a Galaxi Taxi di Fumi Games che assomiglia a Cuphead data la sua natura da cartone animato, tranne per il fatto che presenta mondi stravaganti usciti da Cartoon Network. L'account Twitter ufficiale mostra solo una GIF dell'hub del gioco, ma è senza dubbio un qualcosa di interessante. Attualmente non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Valfaris: Mecha è un mix tra Transformers e Metroid, un must per chi apprezza entrambi i generi. Per adesso non c'è ancora una data di uscita, ma l'account Twitter del creatore, Andrew Gilmour, pubblica alcuni di questi inquietanti mech.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Future Reality è un gioco di corse spaziali ispirato alla grafica originale di PlayStation. Sembra una versione più oscura e spaventosa di un gioco di Star Fox e una breve clip postata sulla pagina del gioco mostra la nave che attraversa un tunnel pieno di denti aguzzi. Anche qui non c'è una data di uscita, ma potete dare uno sguardo al lavoro del team attraverso l'account Twitter ufficiale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dopo Calico e Stray, arriva un nuovo "catsim". Questo gioco non ha ancora un nome, mostra un simpatico micio bicolore che corre in giro con il suo amico. Non ci sono molte informazioni su questo gioco, ma potete seguire il suo creatore su Twitter.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

C'è qualche gioco presentato in questa news che vi ispira? Fatecelo sapere nei commenti se vi va. Intanto, se ve lo siete perso, a questo link potete dare uno sguardo ad una carrellata di altri giochi indie.

Fonte: Polygon