The Simpsons Hit & Run rivive in un remake in Unreal Engine di un fan molto ispirato

L'amato The Simpsons Hit & Run tornerà mai in una versione remake? Al momento non possiamo rispondere con sicurezza a questa domanda, ma un fan ha riportato in vita il gioco con la sua fantastica creazione.

Su YouTube, il canale Reubs ha pubblicato un video di oltre 12 minuti in cui mostra come ha realizzato la "sua versione" di The Simpsons Hit & Run utilizzando Unreal Engine.

Il risultato è un remake decisamente ottimo, tanto che anche il lead designer del gioco originale, Joe McGinn, ha lasciato un commento dicendo: "Ciao, sono il lead designer del gioco originale. Incredibile quello che hai realizzato! Dà davvero un assaggio di cosa potrebbe essere un remaster moderno completo. Lavoro impressionante!"

Purtroppo, per ora non ci sono notizie riguardo un remake (o remaster) ufficiale di The Simpsons Hit & Run.

Di recente, anche il produttore e writer dei Simpsons, Matt Selman, ha detto che "adorerebbe" vedere un remaster del gioco.

Che ne pensate?

Fonte: Reddit.