Xbox Game Pass hype alle stelle per Microsoft! Arriva...il Solitario

Solo nella giornata di ieri abbiamo scritto di Xbox Game Pass per presentare i nuovi giochi in arrivo in questa seconda metà di agosto.

Tra titoli che hanno fatto la storia come Myst, giochi recenti molto apprezzati come Star Wars Jedi: Fallen Order e Humankind e nuove uscite dall'ottimo potenziale come Psychonauts 2 e Twelve Minutes ce n'è davvero per tutti i gusti ma Microsoft ha deciso di celebrare soprattutto un nuovo arrivato sul Game Pass per PC e lo ha fatto con una presentazione curiosamente esplosiva visto il tipo di gioco. Accendiamo l'hype per l'arrivo su Xbox Game Pass per PC di...Microsoft Solitaire Collection!

"SOLITAIRE AWW YEAH" recita il tweet pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass accompagnando il tutto con una GIF piena di esplosioni e scritte entusiastiche, colorate e a caratteri cubitali. Sicuramente un annuncio scherzoso ma degno di uno dei giochi più giocati della storia.

SOLITAIRE AWW YEAH pic.twitter.com/UkeVqnZ7XL — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) August 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In particolare ci troviamo di fronte alla versione premium di Microsoft Solitaire Collection e quindi a un'edizione completamente priva di pubblicità. L'hype di Microsoft sembra più che giustificato non vi pare?

Fonte: GameSpot