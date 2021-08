Abandoned sarà gratis per chi aveva comprato The Haunting, il gioco 'abbandonato' da Blue Box

Blue Box Game Studios sta cercando di rassicurare i giocatori offrendo una copia gratuita del prossimo gioco per PlayStation 5 dello studio, Abandoned, a coloro che hanno acquistato una versione incompiuta e ad accesso anticipato del titolo precedente del team, The Haunting: Blood Water Curse.

La notizia, tramite un'intervista di IGN con il boss di Blue Box Hasan Kahraman, arriva sulla scia del lancio dell'app di Abandoned, che non è andato esattamente come previsto. Quando l'attesissimo trailer (dopo diversi rinvii) in realtà non si è rivelato affatto un trailer, ma solo una gif di un uomo che cammina che era già stata condivisa su Twitter, i giocatori scettici hanno iniziato a rinnovare le loro indagini sulla storia di Blue Box.

Quello che hanno trovato, come illustrato dall'utente Reddit TicTacPaul, è una storia di giochi cancellati e incompiuti che risale fino al 2015, con più progetti Kickstarter cancellati e giochi ritirati dalla vendita mentre erano ancora in accesso anticipato.

È il caso di The Haunting, il gioco più recente di Blue Box, uscito l'anno scorso in accesso anticipato. Il gioco è stato successivamente ritirato dalla vendita, con lo studio che ha annunciato che un team indipendente diverso e sconosciuto chiamato CreateQ avrebbe preso in mano lo sviluppo. Kahraman afferma che CreateQ è un team di quattro persone composto da amici di Blue Box, che stanno lavorando a The Haunting come progetto parallelo.

Kahraman afferma che coloro che hanno acquistato la versione ad accesso anticipato di The Haunting in origine saranno presto in grado di compilare un modulo e fornire una prova di acquisto sul sito Web di Blue Box per ricevere una copia gratuita di Abandoned.

Kahraman continua dicendo che il piano attuale è di lanciare The Haunting gratuitamente al suo completamento su PlayStation, Steam e Xbox insieme al primo trailer di gioco per Abandoned. Questo accadrà tra "pochi mesi", secondo Kahraman.

Fonte: Gamespot.