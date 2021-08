Abandoned svelerà il gameplay solo tra 'pochi mesi'! L'app verrà aggiornata prima

Secondo il suo creatore, Abandoned svelerà il gameplay tra "pochi mesi". Il suo primo cinematic trailer sull'app Realtime Trailers arriverà prima, ma lo sviluppatore Blue Box non ha voluto condividere date specifiche dopo i recenti problemi.

Dopo un rinvio, l'app Abandoned Realtime Trailers è stata pubblicata la scorsa settimana, ma includeva solo un teaser di quattro secondi che era stato precedentemente mostrato su Twitter. Parlando con IGN, il fondatore di Blue Box Hasan Kahraman ha spiegato che presto verrà pubblicato un cinematic trailer:

"Quello che avevamo in mente era in realtà un teaser di 30 secondi con più contenuti, ma poi abbiamo avuto problemi con il motore. E dovevamo assicurarci di poterli risolvere in tempo. Ci siamo resi conto che ci sarebbe voluto molto più tempo di soli tre giorni, perché il nostro piano iniziale era di pubblicarlo prima del fine settimana. Quindi abbiamo dovuto tagliare tutto e poi lasciarlo con solo quattro o cinque secondi di filmato".

"Speriamo ancora di correggere il teaser di apertura con il filmato originale. Metteremo anche alcuni contenuti che non abbiamo annunciato. Vale sicuramente la pena tenerlo d'occhio. I fan dovrebbero mantenere l'app sulla loro console? Penso che sia meglio che le persone la tengano, ma se avete bisogno di spazio di archiviazione, eliminatela e vi informeremo su Twitter non appena ci saranno nuovi aggiornamenti".

Con domande che circondano lo studio nel suo insieme, Kahraman è anche consapevole che Abandoned ha bisogno di mostrare ciò che sarà effettivamente. "Dobbiamo mostrare il gameplay. Ci sono molti sentimenti contrastanti. Persone che sono arrabbiate e che non vedono l'ora di giocare. C'è gente scettica. Dicono: "No, il gioco non esiste". Va benissimo dirlo perché non avete visto nulla, siamo onesti".

Ma Kahraman insiste sul fatto che una prima proiezione completa è in lavorazione: "stiamo lavorando alla rivelazione del gameplay. Ma in questo momento, non è pronto per il pubblico: se mostri la prima impressione sul gameplay, questo è il filmato più importante. Vogliamo assicurarci che sia abbastanza buono da essere messo in mostra". Quindi quando potrebbe arrivare? "Non darò una data specifica perché questo è il primo errore [che abbiamo fatto], annunciare una scadenza molto stretta. Speriamo tra qualche mese, non ci vorrà troppo tempo".

Kahraman ha anche detto a IGN che la rivelazione del gameplay sarà accompagnata dall'uscita di un gioco completamente separato e gratuito, The Haunting. The Haunting era un gioco su cui aveva lavorato in precedenza Blue Box, ma è stato passato a un altro gruppo di sviluppatori e ora sarà pubblicato dalla società di Kahraman su Steam, Xbox e PlayStation.

Lo sviluppatore ha anche spiegato come il team non fosse a conoscenza dei problemi prima del lancio dell'app: "abbiamo avuto problemi con gli shader che abbiamo scoperto all'ultimo minuto. [...]. Volevamo fare rapidamente una patch, ma una volta risolti i problemi con gli shader, abbiamo riscontrato un problema con il motore. In realtà erano più problemi. L'annuncio è stato fatto troppo presto. Questo è sicuramente qualcosa che abbiamo imparato per il futuro".

Abandoned è stato annunciato per PS5 ad aprile e da allora è stato oggetto di varie teorie, con Kahraman che ha dovuto dimostrare persino di essere una persona reale. L'uscita del gioco è prevista per il 2022.

Fonte: IGN.