Black Myth: Wu Kong girerà in Unreal Engine 5, il nuovo trailer ha una data

L'anno scorso lo sviluppatore indipendente cinese Game Science Studio ha suscitato stupore quando ha rivelato Black Myth: Wu Kong, uno splendido gioco di ruolo d'azione in stile Souls che trae ispirazione dal classico della letteratura cinese "Il Viaggio in Occidente". Sfortunatamente, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto o sentito qualcosa dal progetto, ma sembra che tra pochissimo avremo nuovi dettagli.

A quanto pare, IGN dovrebbe rivelare un nuovo trailer di Black Myth: Wu Kong domani mattina. Quindi, dobbiamo ancora aspettare un po' per qualche nuovo gameplay ma il tweet e l'URL allegato offrono ancora alcune informazioni interessanti. Game Science Studio è passato a Unreal Engine 5 e secondo l'URL di IGN, il gioco offrirà 4K, 60 fps e ray tracing. Black Myth sembrava già impressionante, ma con il ray tracing e la potenza degli strumenti di Unreal Engine 5, potremmo trovarci di fronte a qualcosa di veramente strabiliante.

Il gioco lancia i giocatori nei panni di Sun Wu Kong, o il Re Scimmia. Il protagonista può assumere diverse sembianze, tra cui una grossa bestia e un insetto. I trailer di Black Myth hanno mostrato ambienti lussureggianti e impressionanti design dei nemici, tutti apparentemente in esecuzione in tempo reale.

Poche ore ancora ci separano dal nuovo trailer di Black Myth Wu Kong: rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno condivisi.

