'Call of Duty: Vanguard su PS5 è visivamente fantastico! Uno dei giochi più belli per le attuali console'

Dopo numerosi leak e segnalazioni, Activision ha finalmente confermato l'esistenza di Call of Duty: Vanguard che sarà rivelato oggi alle 19:30 italiane all'interno di Call of Duty: Warzone.

Prima del reveal, l'insider Tom Henderson ha fornito ulteriori dettagli sul titolo con i suoi ultimi tweet incentrati su quanto sia bella la campagna del nuovo COD.

Henderson afferma di aver visto una missione della campagna su PS5 - che sembra si svolga di notte durante gli sbarchi del D-Day - e ha affermato: "Probabilmente è uno dei giochi più belli su console di ultima generazione. È una dichiarazione audace da fare, ma sembra bellissima".

L'insider ha notato quanto apparissero nitide le immagini. "Sembra che abbiano usato PS5 al massimo del suo potenziale. Un sacco di giochi di ombre e luci: fuoco, colpi di pistola e cose del genere".

I've just watched a campaign mission of #Vanguard on the PS5 - And it's probably one of the best-looking games on current-gen consoles.



It's a bold statement to make, but it looks beautiful. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Even for a mission set on the night before the D-Day landings, it looks very crisp. No "grey wash" that we typically see in Call of Duty.



It looks like they've used the PS5 to its full potential. A lot of playing with shadows and lighting - fire, gunshots, and that sort of thing — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Sfortunatamente, sembra che le cose non saranno così buone per i giocatori di Call of Duty: Warzone su last-gen. Il leaker TheGhostofHope su Twitter ha notato che l'imminente mappa battle royale sarà molto più grande di Verdansk e avrà un numero di giocatori potenzialmente più alto. Sebbene la grafica di Warzone sia già stata "downgradata", è stato notato che "con quello che arriverà a novembre dovranno realizzare una sorta di miracolo con l'ottimizzazione e cose del genere".

Destruction + potentially a bigger player count (200?) + a map that is a third bigger/double the size of Verdansk is gonna be a nightmare for old gen lol I don't even know how it's gonna work. — ?? (@TheGhostOfHope) August 18, 2021

Graphics are already heavily downgraded on old gen for Warzone and it's a miracle the game can even play on those consoles but with what is coming in November they gotta pull off some sort of miracle with optimization and stuff lol. https://t.co/RJGr2j1KCF — ?? (@TheGhostOfHope) August 18, 2021

Call of Duty: Vanguard è in sviluppo per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PC e PS5, e sembra che sarà lanciato il 5 novembre con un alpha dal 27 al 29 agosto.

Fonte: Gamingbolt.