Epic Games Store apre all'autopubblicazione dei giochi da parte dei publisher

Fino ad oggi, per pubblicare un titolo su Epic Games Store era necessario seguire una precisa trafila e passare attraverso una valutazione interna dello staff Epic preposto. Se la beta del servizio di Self-publishing che Epic sta portando avanti funzionerà a dovere, tuttavia, non ci sarà più bisogno di un controllo preventivo.

Similmente a quanto succede, ad esempio, su Steam ormai da anni, per poter pubblicare un titolo basterà seguire le linee guida e attenersi ad alcuni rigidi paletti riguardanti diritto d'autore, tematiche vietate e caratteristiche tecniche riguardanti ad esempio il supporto, le modalità multigiocatore etc.

Questo passaggio di controllo - sostituito da un auto-controllo - che verrà a mancare, dovrebbe in teoria portare più benefici che rischi: più titoli potenziali e quindi un incremento della libreria della piattaforma, ad esempio, così come un costo in meno per Epic, che dovrà solo operare controlli a campione e intervenire contro i trasgressori, ma non più fare da costoso collo di bottiglia alla pubblicazione.

Attualmente la funzionalità è in beta, con accesso ad invito o previo consenso alla richiesta di partecipazione: in futuro dovrebbe venire estesa a tutti i publisher interessati.

