Gamescom Opening Night Live presenterà oltre 30 giochi

La Gamescom tornerà la prossima settimana in un formato completamente digitale e, come negli ultimi anni, sarà inaugurata dalla Gamescom Opening Night Live, presentata da Geoff Keighley (con Natascha Becker di GameStar come co-conduttrice).

In un nuovo comunicato stampa, è stato annunciato che allo show saranno presentati oltre 30 giochi. Insieme alle nuove rivelazioni, ci saranno aggiornamenti sui "titoli più attesi" insieme ad "altre sorprese con gli ospiti".

La Gamescom Opening Night Live andrà in onda il 25 agosto alle 19:30 italiane e durerà due ore. Il 26 agosto dalle 20:30 alle 22, IGN presenterà la Gamescom: Awesome Indies, che vedrà in mostra circa 40 titoli indipendenti. Previste presentazioni di trailer e "nuovi lanci" insieme ad alcune altre sorprese.

L'expo termina il 27 agosto e dalle 19 a mezzanotte, IGN presenterà in anteprima diversi trailer, analisi degli annunci precedenti e approfondimenti sul gameplay. Altri show confermati per la settimana includono la conferenza Gamescom di Xbox il 24 agosto alle 19 e il Future Games Show il 26 agosto alle 22. Techland ha anche confermato l'evento Gamescom Edition for Dying 2 Know dove rivelerà maggiori dettagli sul combattimento e sul parkour in Dying Light 2 Stay Human.

