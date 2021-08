Ghost Of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5 a confronto in un video

Il canale YouTube ElAnalistaDebits ha esaminato Ghost of Tsushima: Director's Cut su PS5 e PS4, rivelando alcuni dettagli interessanti per quanto riguarda la versione next-gen.

Secondo quanto condiviso dallo YouTuber, la versione nativa di PS5 incorpora miglioramenti negli effetti di post-elaborazione, come un maggiore numero di particelle, fumo e così via. Alcune ombre sono state migliorate, ad esempio, gli alberi su PS4 proiettano più ombra di quanto dovrebbero, mentre su PS5 vengono visualizzati in modo più fedele. Tuttavia, la risoluzione delle ombre e la loro distanza di rendering non sono migliorate.

Texture, riflessi, distanza e filtro anisotropico non hanno subito modifiche su PS5, parte del fogliame è stato modificato su PS5, in particolare l'erba. Il riflesso così come la luce, è stato migliorato in alcune aree. La cosa più interessante è che le schermate di caricamento su PS5 sono scomparse; per avviare il gioco o utilizzare il viaggio veloce bastano due secondi. In generale il gioco gira a 2160p a 60FPS o 1800p a 60FPS. Qui sotto potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima Director's Cut sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 domani 20 agosto: se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: PSU