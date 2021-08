GTA Remastered Trilogy in arrivo nel 2022 secondo un insider

La presunta trilogia di GTA Remastered potrebbe non essere pubblicata fino al prossimo anno, secondo quanto riferito dall'insider Tom Henderson. In un recente tweet, Henderson ha affermato che originariamente non aveva intenzione di rivelare informazioni sulla trilogia "perché tutto ciò che ho sentito è stato nascosto". Afferma, tuttavia, che la finestra di rilascio del 2021 menzionata in un rapporto di Kotaku sui remaster non corrisponde a ciò che ha sentito e che si aspetta che la trilogia arrivi "nel 2022".

La Remastered Collection, che si dice sia composta da GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, dovrebbe essere sviluppata da Rockstar Dundee, che in precedenza aveva lavorato su Halo: The Master Chief Collection. Originariamente la trilogia doveva essere abbinata all'edizione "Expanded & Enhanced" di GTA V, ma il cambiamento dei piani ha potenzialmente portato a una versione standalone prevista per l'inizio di quest'anno.

Ora, ulteriori problemi sembrano aver portato a un rinvio interno, tanto che Henderson sembra pensare che i fan dovranno aspettare ancora qualche mese. Secondo l'insider infatti, questa trilogia dovrebbe arrivare nel 2022.

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Henderson è probabilmente meglio conosciuto per i suoi dettagli sui franchise Battlefield e Call of Duty, ma di recente ha parlato anche di Grand Theft Auto. Per adesso quindi prendete la notizia come semplice rumor dato che non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di Rockstar.

