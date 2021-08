Leggende Pokémon: Arceus ha una grafica peggiore di Oblivion del 2006 e le critiche sono virali

Nel corso del Pokémon Presents di ieri, un nuovo trailer ci ha permesso di dare un'occhiata a Leggende Pokémon: Arceus che potremmo considerare una sorta di punto d'unione tra Pokémon, Zelda: Breath of the Wild e Monster Hunter.

Il video ha mostrato diverse ambientazioni tra spiagge, foreste e cime innevate con l'esplorazione che si preannuncia come uno degli elementi fondamentali del gioco.

Tuttavia, in seguito al reveal del trailer i fan hanno notato qualche "problema" per quanto riguarda il comparto grafico. Secondo alcuni utenti, infatti, la grafica di Leggende Pokémon: Arceus sarebbe addirittura peggiore di quella di titoli ben più vecchi, come Oblivion del 2006.

Su Reddit, i fan hanno pubblicato immagini che mettono a confronto la grafica di Leggende Pokémon: Arceus con Oblivion o con Hedgerows, creato da 9 persone su Roblox.

Anche il noto giornalista Jeff Grubb ha detto la sua al riguardo in un tweet: "Leggende Pokémon: Arceus sembra 'date un'occhiata a questo nuovo gioco Pokémon che un fan ha realizzato in Dreams'".

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile il 28 giugno 2022 in esclusiva per Switch.

