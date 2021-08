Life is Strange: True Colors si svela in un lungo video gameplay

All'arrivo di Life is Strange True Colors non manca molto, e Square Enix ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay della durata di circa 13 minuti che ci mostra qualcosa in più dell'avventura. True Colors avrà luogo in un paese pittoresco degli Stati Uniti, Haven Springs, all'ombra delle Rocky Mountains e ha un cast di personaggi completamente nuovo.

Qui, la protagonista è Alex Chen, una giovane ragazza che riesce a "vedere" le emozioni degli altri. Abbiamo già visto piccole sezioni di gameplay del gioco, principalmente incentrate sulle abilità di Alex, ma ora possiamo dare uno sguardo proprio alla storia. Questo video si focalizza sulla parte in cui Alex entra nel negozio di dischi di Haven Springs: qui la nostra protagonista si imbatterà nel ranger del parco del Colorado, Ryan, che è anche proprietario del negozio.

Per lo più, la sequenza del gameplay è la solita della serie; ci sono scelte di dialogo, domande e un'atmosfera tipicamente rilassata e naturalistica, ma i poteri di Alex emergono nel momento in cui ci troviamo di fronte una Steph infuriata. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 10 settembre. La versione per Nintendo Switch è stata recentemente posticipata, ma arriverà entro quest'anno.

Life is Strange: Remastered Collection, il bundle contenente Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, arriverà invece il prossimo anno.

Fonte: Rock Paper Shotgun