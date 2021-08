NVIDIA avvisa: anche nel 2022 ci sarà una carenza di GPU GeForce RTX 30

Durante una conferenza di NVIDIA, che ha messo in evidenza i risultati finanziari del secondo trimestre 2021, una delle risposte del CEO di NVIDIA, Jensen Huang, è stata che si aspetta che la carenza di semiconduttori durerà anche il prossimo anno.

Huang ha anche sottolineato che, da parte dell'azienda, stanno garantendo impegni di fornitura a lungo termine per i loro prossimi prodotti. Questa produzione sarebbe responsabilità di TSMC, poiché Samsung continua ad avere problemi di produzione. Inoltre, Samsung ha aumentato il prezzo di produzione dei suoi chip recentemente per investire di più in quella fabbrica e cercare di risolvere i problemi il prima possibile.

"La richiesta di RTX è abbastanza incredibile. Abbiamo e stiamo assicurando impegni di fornitura a lungo termine piuttosto significativi mentre ci espandiamo in tutte queste diverse iniziative di mercato per le quali ci siamo prefissati. Pertanto mi aspetto di vedere ancora un rallentamento nell'offerta nella stragrande maggioranza del prossimo anno, almeno questa è la mia ipotesi" ha dichiarato il CEO.

Oltre alla carenza di semiconduttori dobbiamo aggiungere anche la piaga dei bagarini e dei miner, che acquistano ingenti quantità di nuove GPU in modo da essere utilizzate nel mining di criptovalute.

Fonte: Wccftech