PlayStation Store offre tanti titoli PS4 e PS5 a prezzo scontatissimo!

Se avete idea di acquistare qualche gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 allora questa notizia fa al caso vostro. All'interno del PlayStation Store infatti sono attive una serie di promozioni che permettono ai giocatori di risparmiare sull'acquisto di diversi titoli.

Ce n'è davvero per tutti i gusti, dai titoli Bethesda scontati come The Elder Scrolls Online, DOOM, Dishonored, ad altri giochi tra cui Scarlet Nexus, The Witcher 3 GOTY e A Plague Tale, per citarne proprio alcuni. Spazio anche per i titoli indie con sconti fino al 75%: tra questi troviamo Cuphead, Hellblade Senua's Sacrifice, Little Nightmares, Hollow Knight e We Happy Few tra gli altri.

Si tratta di una grandissima promozione che vede protagonisti migliaia di titoli e senza dubbio tra questo incredibile elenco troverete il gioco che tanto aspettavate di comprare. L'elenco è davvero corposo, pertanto a questo link potere dare uno sguardo a tutti i giochi che sono stati inseriti all'interno della promozione.

Tuttavia la promozione non durerà per sempre: avrete tempo fino al 1° settembre per sfruttare gli sconti proposti da PlayStation, pertanto non tergiversate troppo, mi raccomando!