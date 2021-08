Quake per PC e console spunta su ESRB. Remake o remaster in arrivo?

Quake, la pietra miliare dello sparatutto in prima persona che id Software ha pubblicato per la prima volta 25 anni fa, è stato valutato dall'Entertainment Software Ratings Board per tutte le piattaforme moderne. La valutazione indica che questo prodotto è una riedizione dell'originale, non un remaster o un remake.

La valutazione (M per Mature) copre Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Se ciò dovesse essere vero, i fan probabilmente sentiranno di più durante l'evento online QuakeCon at Home di questa settimana, che prenderà il via stasera alle 20 con una tavola rotonda su Quake. Kevin Cloud e Marty Stratton, di id Software, parleranno del gioco, pertanto se dovesse esserci una riedizione in cantiere, verrà annunciata proprio in questo frangente.

Quake è stato lanciato il 22 giugno 1996 per PC Windows e MS-DOS, e successivamente è stato portato nel 1997 e nel 1998 rispettivamente per Sega Saturn e Nintendo 64. Di seguito potete dare uno sguardo alla valutazione presente ancora sul sito dell'ESRB.

Bethesda Softworks ha acquisito id Software nel 2009 e ha pubblicato un titolo Quake da quando ne ha acquisito la proprietà: Quake Champions per PC Windows del 2017, che è diventato free-to-play un anno dopo.

