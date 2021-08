QUAKE Remaster annunciato ufficialmente. Un classico disponibile su PC e console da oggi

L'iconico e indimenticabile QUAKE è davvero pronto a tornare dopo i rumor degli ultimi giorni e anche della giornata di oggi. Non si tratta di un remake ma di una versione rivisitata e migliorata che vuole essere un pacchetto imperdibile e assolutamente completo di tutto ciò che i fan di questo FPS vecchia scuola potrebbero desiderare.

Il gioco è stato migliorato per PC e console in ogni aspetto anche se ovviamente a livello di texture rimaniamo decisamente ancorati nel passato. Nel pacchetto saranno presenti le tre espansioni ufficiali oltre a una nuova espansione chiamata Dimension of the Machine e in aggiunta ai contenuti ufficiali ci sarà anche il supporto alle mod per aggiungere nuove missioni e contenuti creati dai fan.

Il multiplayer e la co-op saranno supportati sia online che in locale con uno splitscreen per un massimo di 4 giocatori. Anche il cross-play è confermato.

Successivamente al lancio ci sarà spazio anche per un update next-gen pensato per PS5 e Xbox Series X/S. Cosa pensate del ritorno dell'iconico QUAKE?