Splitgate in versione finale rinviato a data da definirsi. La beta è stata scaricata 10 milioni di volte

Lo shooter che unisce Portal e Halo, Splitgate, sta diventando sempre più popolare e un'enorme quantità di giocatori si è riversata sul titolo durante il suo beta test in corso. Dal suo lancio a luglio, l'open beta ha raggiunto i 10 milioni di download.

Insieme a questo traguardo, lo sviluppatore 1047 Games ha anche annunciato che manterrà il gioco in open beta "per il prossimo futuro". L'attuale Battle Pass della beta free-to-play terminerà il 24 agosto, il che significa che i giocatori hanno solo una settimana circa per salire di livello durante il gioco o acquistare livelli per ottenere tutti gli oggetti del pass.

Non si sa ancora quando terminerà la beta, ma sappiamo che il lancio completo del gioco è stato rinviato a data da definirsi. Secondo un comunicato stampa, lo studio si è reso conto che non può semplicemente aggiungere più capacità al server del gioco; piuttosto, i problemi di scalabilità richiedono correzioni più complesse. Tuttavia, lo sviluppatore ha anticipato ulteriori notizie in arrivo alla Gamescom il 25 agosto, quindi probabilmente dovremo aspettare l'evento per saperne di più.

Nonostante sia uscito originariamente in accesso anticipato nel 2019, la popolarità di Splitgate è aumentata quest'estate e non mostra segni di cedimento. Lo studio aveva originariamente pianificato di lanciare la versione 1.0 del gioco alla fine di agosto, ma il massiccio afflusso di nuovi giocatori e il corrispondente stress sulla sua infrastruttura hanno portato 1047 Games a prendere la decisione di rinviarlo.

Splitgate arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Inoltre, lo studio ha affermato che sta lavorando agli aggiornamenti next-gen per il gioco, anche se non ha fornito una tempistica per il lancio degli upgrade.

Fonte: Gamespot.