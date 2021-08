Steam Deck avrà feature nascoste come lo Steam Controller? Arriva la risposta di Valve

Lo Steam Controller al suo interno aveva nascosto un giroscopio che Valve ha attivato in seguito in modo da aggiungere funzionalità hardware aggiuntive: ma anche Steam Deck avrà probabili feature nascoste? Arriva Valve a rispondere.

Attraverso un'intervista, il designer di Valve Greg Coomer ha assicurato che "non c'è nulla di segreto incorporato in Steam Deck". Tuttavia continuerà a ricevere molti aggiornamenti aggiuntivi post-lancio che gli forniranno nuove funzionalità sul lato software. "Questo dispositivo riceverà nuove funzionalità dopo il lancio" afferma Coomer.

La maggior parte di queste funzionalità riguarderà il software, dice Coomer, con un focus particolare su come il Deck interagisce con il cloud. "Steam Deck fa molto affidamento su tutta la tecnologia cloud integrata nel backend di Steam", afferma. "Lo streaming da un altro PC è una cosa che questo dispositivo può fare, e ci sono alcuni scenari in cui potrebbero utilizzarlo: ad esempio si potrebbe evitare di installare un gioco due volte e risparmiare un po' di batteria".

Questa sarà una buona notizia per chiunque speri di giocare a giochi più impegnativi sul proprio Deck. "Ci sono in realtà diversi modi per sospendere e riprendere un gioco", afferma Coomer. "Si può riprendere con un rapido salvataggio nel cloud, oppure è possibile riprendere da dove avevamo interrotto eseguendo lo streaming da quel dispositivo se si ha una buona larghezza di banda. Tutte queste cose, di nuovo, funzionano già, ma invieremo aggiornamenti che mirano a questi scenari e li rendono il più fluidi possibile".

È anche possibile che Valve introduca nuove funzionalità a cui nemmeno loro hanno ancora pensato e che potrebbero essere implementate in futuro, una volta che Steam Deck sarà a disposizione dei giocatori.

Fonte: Rock Paper Shotgun