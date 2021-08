Syberia: The World Before, l'iconica serie torna su PC e ha una data di uscita

Attraverso un comunicato stampa, Microids è lieta di annunciare la data di uscita per Syberia: The World Before, così come l'apertura della campagna pre-ordine e il contenuto della Digital Deluxe Edition con un trailer nuovo di zecca. Il gioco sarà lanciato 10 dicembre su PC. La saga creata dal compianto autore e disegnatore di fumetti Benoît Sokal porterà i giocatori in un incredibile viaggio a fianco dell'amato personaggio Kate Walker alla fine dell'anno.

Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell'Ombra Bruna incombe sull'Europa all'alba della Seconda Guerra Mondiale. Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

La versione Digital Deluxe Edition del gioco contiene:

Il videogioco digitale

La colonna sonora originale del gioco composta da Inon Zur

Un estratto della sceneggiatura originale

Un art book digitale

Numerosi sfondi, avatar e storyboard originali disegnati da Benoît Sokal

Come promemoria, il prologo di Syberia: The World Before è disponibile gratuitamente su Steam e GOG.