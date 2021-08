The Last of Us di HBO: svelato quanto guadagna Pedro Pascal dalla serie

Dalla serie The Last of Us di HBO iniziano ad arrivare sempre più notizie. Man mano che apprendiamo i nomi del cast, è trapelato anche il numero di episodi per la prima stagione. Saranno un totale di 10, con la serie TV che potrebbe arrivare addirittura a 8 stagioni.

Sappiamo che Pedro Pascal è stato una dei primi attori confermati del cast, con il ruolo più importante, ovvero quello di Joel. Pascal, che ha interpretato Oberyn Martell in Game of Thrones è sicuramente molto contento del suo ruolo, ma deve esserlo ancora di più poiché ora sappiamo quanto riceverà ad ogni episodio.

Variety, rivista americana molto ben informata, ha rivelato la somma che Pedro Pascal guadagnerà per ogni episodio della stagione 1 di The Last of Us. In sostanza riceverà 600.000 dollari, ovvero 6 milioni di dollari per l'intera stagione. Si tratta di una cifra senza dubbio davvero importante: Variety inoltre condivide i guadagni di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia nella serie TV The Witcher. In questo caso la cifra "scende" di 400.000 dollari a puntata.

Pedro Pascal is banking 0K/per episode for 'The Last of Us' ?



S1 will consist of 10 episodes



(via @Variety | https://t.co/HzVwI5QFRc) pic.twitter.com/aVwTBId28E — Fandom (@getFANDOM) August 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Attualmente non c'è ancora una data di uscita della serie TV The Last of Us, ma dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Fonte: IGN