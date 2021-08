Wolfenstein e oltre: MachineGames al lavoro su un nuovo gioco multiplayer AAA

Dopo aver entusiasmato milioni di fan degli sparatutto in prima persona con Wolfenstein e Wolfenstein II, MachineGames si è affermato come uno degli studi più acclamati del genere. Ora, a quanto pare veniamo a conoscenza che lo studio di sviluppo sta lavorando probabilmente a qualcosa di diverso, dato che gli ultimi annunci di lavoro dicono che MachineGames sta lavorando ad un titolo AAA multiplayer.

Nonostante non ci siano troppi dettagli, sembra che lo studio stia cercando un programmatore IA per un gioco che vedrà la presenza di "compagni". In questo caso, i "compagni" potrebbero essere animali domestici o un personaggio simile basato sull'intelligenza artificiale che seguirà il protagonista in giro. Un altro requisito che deve essere soddisfatto per lavorare a questo gioco indica la capacità di creare bot che sostituiscano gli esseri umani.

MachineGames ha la tendenza a pubblicare un capitolo di Wolfenstein ogni 1-2 anni, quindi i fatti puntano verso la direzione più ovvia, ovvero un nuovo sequel di Wolfenstein. Che si tratti di un nuovo sequel di Wolfenstein o di Quake, o anche di un franchise completamente nuovo, è certo che l'azienda sta lavorando a un nuovo gioco multiplayer AAA.

Per ora dobbiamo aspettare di vedere se, nel tempo, Bethesda svelerà gli assi che ha nella manica e annuncerà pubblicamente tutti questi progetti.

Fonte: Exputer