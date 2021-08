Xbox e Hideo Kojima presenteranno insieme un nuovo gioco ai The Game Awards 2021?

Abbiamo sentito parlare a lungo di un gioco di Kojima in collaborazione con Xbox, che se reale cambierà molti dei paradigmi che sono stati stabiliti finora nel settore. E secondo i protagonisti dell'Xbox News Podcast, questa collaborazione non solo è reale, ma vedremo un reveal a fine anno durante i Game Awards. Ciò è stato confermato da Miles Dompier durante il suddetto podcast.

Naturalmente, questo tipo di dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, dato che non ci sono ulteriori prove che potrebbero confermarle. Ad ogni modo Dompier afferma di avere le prove di questa collaborazione tra Xbox e Kojima: quali siano queste prove non lo sappiamo, ma il gioco, sempre secondo l'insider, dovrebbe essere mostrato in anteprima durante i The Games Awards 2021 che si terranno alla fine dell'anno.

I rumor su un possibile gioco per Kojima e Xbox sono iniziati specificando che Hideo Kojima e Microsoft avevano firmato una lettera di intenti in cui affermavano che entrambe le parti intendevano specificare i dettagli di un accordo di pubblicazione per un nuovo gioco Xbox. Stando a ciò, i team di entrambi gli studi stavano discutendo da mesi di una possibile associazione, e ora, se dobbiamo credere a questi rumor, sembra che questa fase non solo sia stata superata, ma che il progetto sarebbe in piena produzione. Di seguito potete dare uno sguardo al video: la parte interessante è al minuto 26:45.

Come sempre frenate l'entusiasmo: attualmente né Xbox e nemmeno Hideo Kojima hanno lasciato trapelare qualcosa, pertanto finché non ci sarà un annuncio ufficiale possiamo relegare questa notizia sotto la voce dei rumor.

Fonte: Ruetir