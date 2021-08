Xbox Series X e Xbox Game Pass diventano accessori.... di una bambola!

American Girl ha lanciato un nuovo set di accessori a giugno per dare alle bambole un nuovo hobby: giocare ai videogiochi sulla loro Xbox Series X!

In genere, in pochi abbinerebbero questi accessori con queste bambole, tuttavia, ora la bambola Felicity può "giocare ai videogiochi". Come il kit Xbox One S che è stato lanciato nel 2018, il kit di accessori Xbox Series X viene fornito con una piccola console - che si illumina e ed emette suoni - insieme a un minuscolo headset, due controller e alcuni dischi di gioco molto piccoli.

Microsoft ha visto questa come un'ottima opportunità per portare Xbox Game Pass a un nuovo pubblico più giovane. L'Xbox Gaming Set viene fornito con una "finta scheda Game Pass che sembra una vera scheda di attivazione Game Pass", nonché accessori per il gioco mobile. Inoltre, c'è anche un vero pass di 30 giorni per Xbox Game Pass Ultimate.

Sebbene sia meglio conosciuto per la linea Historical Characters, il franchise di American Girl ha a lungo permesso alle sue bambole di "avere" hobby ed esperienze diverse e di ampio respiro.

Che ne pensate?

Fonte: Polygon.